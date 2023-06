Y es que cuando Noriega tenía 25 años y estaba empezando su carrera artística, contó en ‘Bravíssimo’, su mánager de le hacía comentarios sobre su aspecto físico y le decía que debía hacerse mejoras.

(Vea también: Lady Noriega presentó a su hijo, que decían era del ‘Tino’ Asprilla; al papá lo demandaron)

La cordobesa, a la que Pablo Escobar le mató un exnovio, se dejó guiar por esas opiniones y se puso relleno en los labios e intervino su mentón, situación que después le costó.

“Una niña que venga a mí a decirme: ‘Lady, a mí me gusta, cómo me pongo la boca así’… a mí me dan ganas de ahorcarla, porque lo que yo he sufrido por haberme rellenado la boca y por haberme puesto sustancias en el mentón no tengo cómo describirlo. Esto han sido años de lágrimas, de sufrimiento, fregando a recuperar mis facciones”, declaró en este video la artista, que fue novia del ‘Tino’ Asprilla.