Lady Gaga, Emilia Clarke, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Diego Luna, Samuel Jackson y Chris Evans, fueron algunos de los personajes que entendieron que las alfombras son para brillar, y no solo con su talento.

Las casas diseñadoras este año dieron lo mejor de sí para vestir a las estrellas, dejando así a Bailmain, Thom Browne, Dior y Chanel como las más acertadas de la noche.

Estos fueron los mejor vestidos:



Sin embargo, no todo fue glamour, sobriedad y estilo, pues al Dolby Theatre de Los Ángeles llegaron algunos personajes a los que no les quedó muy claro que esta no era la Gala del Met.

Yalitza Aparicio, Jason Momoa, Gemma Chan y Maya Rudolph, fueron algunos de los que en vez de brillar desentonaron y dejaron un trago amargo en la gala.

Estos los peor vestidos: