El comunicado lo emitieron mediante las redes sociales de sus compañías: KKW Beauty, de Kim; y KylieSkin y Kylie Cosmetics, de la menor de las Jenner. Allí aseguraron que la salud de sus empleados es su prioridad.

En los comunicados expresan que, como medida preventiva, han cerrado sus líneas de producción y distribución:

Teniendo en cuenta que en Estados Unidos pasó a ser el país con mayor número de contagiados por este virus (81.999) y en el estado de California las medidas de salud se hicieron más fuertes, Kylie Cosmetics informó que aunque su sitio web sigue disponible para sus compradores, el centro de entregas no puede garantizar el envío de ningún producto.

“Su pedido recibirá la máxima prioridad tan pronto como podamos reanudar el envío. Para cualquier pedido realizado a partir del 16 de marzo de 2020, nuestra política de devolución se ha actualizado para permitir que nuestros clientes cancelen los pedidos no enviados y que puedan obtener un reembolso completo”, agregó la marca en el comunicado y algo similar anunciaron la de Kim.

En cuanto a KKW Beauty, la empresa añadió un mensaje de aliento a todos sus seguidores e hizo un llamado para que sigan las recomendaciones y cuiden su salud.

To Our KKW Beauty Family:

The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. 🙏🏽 pic.twitter.com/huihZYgFU1

— KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020