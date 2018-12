Así lo reportan medios como UsWeekly y People, en donde se asegura que la actriz terminó su relación hace un mes, aproximadamente, pero que sigue siendo buena amiga de la estrella de las pasarelas.

Las dos jóvenes, de 28 años, comenzaron a salir en enero de 2017 y a los 5 meses se fueron a vivir juntas, de acuerdo con UsWeekly.

Una fuente citada por este último medio asegura que “dejaron de verse a los ojos y estaban viviendo vidas diferentes”, además de culpar a la distancia de no ayudar a mejorar la situación.

A Kristen, sin embargo, parece no haberle durado la ‘tusa’, pues fue vista tomada de la mano con otra mujer en Los Ángeles, según reporte de People.

Su nueva conquista sería la estilista Sara Dinkin.

Kristen Stewart Seen Holding Hands with New Woman Amid Possible Split from Model Stella Maxwell https://t.co/KJtWqb5rbb

— People (@people) December 21, 2018