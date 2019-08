La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ le concedió una entrevista para el segmento ‘As it lays’, de Alex Israel, en el que confesó que se considera una ‘niña exploradora’, pues al vivir en Los Ángeles, California, ciudad que está en constante amenaza de sismos, se le hace necesario estar alerta.

“Soy la persona más preparada para el terremoto que jamás conocerás. Tengo extintores de incendios y mochilas llenas de suministros. Tengo linternas y agua. Prácticamente tengo un búnker”, manifestó.

La empresaria tiene una ostentosa mansión en la zona de Hidden Hills, muy cerca de donde vive su hija Kim Kardashian, quien cuando ocurrieron los incendios devastadores en la zona contrató bomberos privados para proteger su hogar.

Estas fueron sus declaraciones:

Durante la entrevista, Jenner también dijo que uno de sus más grandes propósitos es “ser la mejor madre que pueda” y que hace todo lo posible para que esto sea así.