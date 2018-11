Amigos de Ray J, exnovio de la celebridad y también madre de Saint, North y Chicago, aseguran que ella en ningún momento probó alguna “droga fuerte” cuando se rodó el clip.

Incluso, durante aquella grabación, Kim fumó marihuana de una pipa que tenía forma de pene, informó TMZ.

El cantante de R&B estaría molesto con Kim al afirmar que accedió a hacer el video sexual llevada por las drogas, más no porque estaba completamente enamorada de él.

“Kim estuvo de acuerdo desde el principio y hasta el final de la grabación del video”, aseguró el medio americano.

Cabe recordar que la polémica de la cinta sexual ha dado de qué hablar en los últimos días pues en uno de los capítulos de ‘Keeping up with the Kardashians’, Kim aseguró que le temblaba la mandíbula porque había consumido éxtasis.

“La primera vez que consumí éxtasis me casé, lo volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre pasa algo malo”, expresó la actual esposa de Kanye West.