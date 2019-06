Rob Kardashian compartió una foto en Twitter en la que se autofelicitó por el Día del Padre, y la artista dominicana no desaprovechó la oportunidad para dedicarle algunas palabras.

Pero aquí no terminó la conversación, pues el hermano de Kim Kardashian le respondió:

Ante esto, varios seguidores del clan Kardashian-Jenner empezaron a mencionar a Khloé en la conversación quien terminó respondiendo, aunque de una forma poco común.

Estos fueron los tuits:

Rob what’s going on here?!?! Who is this girl?

