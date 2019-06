Después de mencionar a Sandra Bullock, Levi se fue por el protagonista del famoso video sexual de la mujer de Kanye West: “Y, obviamente, el otro amor de América, Ray J, de ‘Love & Hip Hop’, está aquí”.

Inocente de lo que venía, Ray J se levantó del puesto, antes de escuchar la pesada broma que tenía planeada el presentador: “Aunque, estoy seguro que muchos de ustedes están más familiarizados con su trabajo de camarógrafo”, dijo.

El comentario resultó de mal gusto para la esposa del cantante, Princess Love, quien terminó haciendo pistola a la cámara, como se puede ver en la imagen que replicó el usuario de Twitter @BossSugarPlum:

Did not have to shade Ray J like that 😂😂

Princess Love #MTVAwards pic.twitter.com/xHKLlgDPMt

— SugarPlum Fairy (@BossSugarPlum) June 18, 2019