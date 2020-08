En una transmisión en vivo que hizo, y que ha sido replicada en varios perfiles de redes sociales, la intérprete de ‘Roar’ mostró desde la entrada, en donde hay colgados algunos vestidos, hasta la cuna y el cambiador.

Con paredes en tono rosa, la cuna de forma ovalada y blanca destaca en la mitad del lugar, justo al lado de la ventana.

El cuarto que tendrá la pequeña también tiene un espacio para cambiarle los pañales, ubicado frente a un espejo y una cómoda silla para tenerla en brazos, alimentarla o simplemente pasar tiempo junto a ella.

Este es el video con el recorrido que hizo Katy Perry, más unas fotos de atuendos que mostró la artista.

Katy Perry showing the room she has prepared for her future baby is the best thing you'll see today 🥺💗🤰🏼pic.twitter.com/DeY3hFECXy

— PERRYLEGION (@perrylegion) August 16, 2020