Porto comienza diciendo que estaba parada esperando cruzar la calle, cuando dos personas en una motocicleta le arrancaron el celular de las manos y ella, un poco desconcertada, se quedó viendo como los ladrones se alejaban:

“Se me aceleró el corazón horrible, yo no entendía que pasaba; pero luego veo que se les cae el celular y voy y lo recojo… no podía creer que lo hubiera recuperado, esos fueron mis angelitos”.

Pero más allá de tener la fortuna de recuperar su teléfono por la torpeza de los ladrones, la modelo se mostró decepcionada al contar que ninguna persona se le acercó a preguntar cómo estaba o si necesitaba algo:

“La indiferencia me sorprende. Como si no te está pasando a ti, no me importa, no somos empáticos con las otras personas… Si alguien está en un momento difícil en la calle ¿por qué no ayudarlo? y no hablo de dinero; si a alguien lo están robando, yo voy a auxiliarlo”.