Karol G hace unos meses sorprendió a su fanaticada con un cambio radical de ‘look’, pues sus millones de seguidores estaban acostumbrados a verla con su icónico cabello de color azul. Sin embargo, una vez finalizó su gira mundial la artista quiso sorprenderlos y abrir un nuevo ciclo en su vida.

Fue a través de sus redes sociales donde en ese entonces publicó un mágico viaje que hizo en compañía de sus amigos más cercanos. “Quiero compartirle que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, nos despedimos por todo lo alto”, comentaba de manera alegre la colombiana en su Instagram.

Al poco tiempo mostraba su ahora ‘look’ de color rojo, el cual ha llamado la atención y también ha dividido todos los comentarios de quienes elogian su nueva forma de verse y de quienes prefieren ‘looks’ anteriores menos este rojo.

Por supuesto, al ser un personaje público, sus ‘looks’ también se vuelven tendencia con rapidez e incluso se vuelven una referencia para sus seguidores, así como sucedía con los miles de pelucas azules en cada uno de sus conciertos, convirtiendo ese color en toda una marca personal.

Sin embargo, ahora con su cabello rojo, muchos se preguntan si es en realidad su cabello, unas extensiones, pelucas y cualquier otra idea sobre la procedencia de aquel cabello y color. Ante ello, ha sido el reconocido estilista ‘Víctor Ocampo’, quien en redes sociales se identifica como ‘El rey de las extensiones’, quien en exclusiva para un medio de entretenimiento habló de la apariencia de la colombiana, revelando así detalles inéditos.

Frente a la artista paisa, el estilista explicó un poco sobre el tono exacto que actualmente usa y los beneficios que aquel color le ha traído para su rostro. “El rojo de Karol G fue la mejor elección, les voy a contar el chisme, ese tinte se llama ‘Rojo Shangai’ para las personas que se quieren tinturar así. Siento que fue un cambio muy positivo“, mencionaba en primera instancia.

Pero con lo que nadie contaba era que el profesional revelaría un gran secreto de la colombiana que, aunque ella no lo ha confirmado él aseguró que sí era cierto y es que se trata sobre el cabello que ella luce en sus conciertos, el cual no sería real.

“Quiero contarles que muchas personas piensan que Karol G utiliza extensiones, pero Karol G NO usa extensión, ella utiliza es peluca… Lo poco que he podido ver en sus publicaciones tiene su cabello corto, su cabello un poquito sensibilizado por el tema de la decoloración que es muy normal en todas las mujeres y por ende ella utiliza peluca en sus ‘shows’”, explicaba el estilista, quien aseguraba que la razón principal se debía a que Karol tenía el cabello corto y no como lucía en sus presentaciones o en sus redes sociales.