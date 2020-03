Su decisión la compartió la artista en sus historias de Instagram, donde aseguró que para reducir su peso no está haciendo nada del otro mundo.

“Desde el 14 de febrero, el día de mi cumpleaños, me puse una meta de comer bien y hacer ejercicio porque quería verme y sentirme mejor”, explicó.

Sin embargo, aunque empezó “superjuiciosa”, la cuarentena por el coronavirus no le ha ayudado mucho y los dos primeros días se desordenó un poco, agregó.

“Empecé a bajar un montón de peso y en esta cuarentena me tiré en la cama estos dos días, a comer un montón, me comí hasta una pizza, y luego dije: ‘WTF, bro! No, me voy a tirar todo el trabajo que he hecho’”, puntualizó Karol G.