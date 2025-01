Karen Sevillano, una de las ‘influencers’ más interactivas en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al grabarse frente a la pantalla de su celular y alertar sobre su estado de salud.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Sevillano ha consolidado una sólida presencia digital, especialmente después de ganar la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ el año pasado.

Este logro le permitió mostrar su talento y su particular sentido del humor, lo que la ha hecho una de las figuras más queridas en el mundo de las redes.

La ‘influencer’ caleña utiliza su cuenta de Instagram para compartir detalles de su vida diaria y conectar con su audiencia. Aprovecha cada oportunidad para interactuar con sus seguidores, quienes siempre están atentos a sus historias y publicaciones.

Sin embargo, recientemente, Sevillano se mostró vulnerable al compartir una historia en la que contaba que se encontraba enferma. En el video, se le veía visiblemente afectada por una fuerte gripe que la había dejado sin fuerzas. “¡Mándenme remedios porque yo ya no aguanto más!”, pidió Karen a sus seguidores, mientras pedía consejos para aliviar su malestar.

En tono desesperado, la creadora de contenido explicó que la gripe la tenía tan mal que sentía que no podía más. “Eucalipto, miel y propóleo, ya, o sea, ya no aguanto más, esa gripa me va a matar. ¡Dios mío!”, exclamó la vallecaucana, provocando preocupación entre sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y recomendaciones para mejorar su salud.

A pesar de encontrarse enferma, la exconcursante no dejó de interactuar con su comunidad, mostrando una vez más su cercanía y transparencia con sus seguidores. Su sinceridad al compartir sus momentos difíciles, lejos de alejarla de su público, parece haber estrechado aún más los lazos con ellos, quienes continúan demostrando su cariño y admiración.

¿Cómo se hizo famosa Karen Sevillano?

Ganó popularidad como ‘influencer’ gracias a un video en el que denunciaba a los hombres infieles y prometía “echar al agua” a quienes le coquetearan. En el video, también criticaba lo que llamó “el zorrismo y las perridades”. El clip se volvió viral cuando la actriz Lina Tejeiro, en medio de una crisis sentimental, lo compartió en sus redes, lo que ayudó a Karen a ganar notoriedad. Más tarde, sus disputas virtuales con Yina Calderón la consolidaron como una creadora de contenido popular.

