Karen Sevillano fue la participante que se quedó con el primer puesto de ‘La casa de los famosos’. Sin duda, la felicidad que sintió fue muy grande, no solo porque logró llevarse el millonario premio, sino porque se ganó el reconocimiento de muchos televidentes.

(Vea también: Karen Sevillano se llevó fea sorpresa con los $ 400 millones que se ganó; ¿no lo esperaba?)

El recibimiento que le dieron a la caleña en su tierra natal fue increíble, ya que cientos de personas le llevaron regalos y se tomaron fotos con ella.

Sin embargo, no todo ha sido bueno. Por medio de un video que compartió a sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió sus pensamientos más profundos y contó su realidad desde que salió de la casa de RCN.

“Cuando yo salí de la casa tuve un ataque de ansiedad, el cuerpo me temblaba y yo no sabía por qué. No comí, no dormí, me sentía nerviosa. Ayer fue la primera vez que manejé y en vez de oprimir el freno, pisé el acelerador y me choqué con un muchacho. Nada grave, solo le dañé la placa. Volver a la realidad no es fácil. Me siento agotada”, afirmó la ganadora del ‘reality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

(Vea también: Karen Sevillano le tiró a su equipo luego de salida de ‘la Segura’: “Nunca pude confiar”)

Además de eso, contó que no le han pagado el premio, es decir, los 400 millones de pesos yque de ese dinero solo le llegarían 130 millones de pesos porque había quedado debiendo algunas cosas.

La creadora de contenido parecía estar bromeando con sus deudas, ya que dijo que se había comido un queso y una panela de más.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.