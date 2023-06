En el natalicio número 40 del fallecido cantante Kaleth Morales, su padre, Miguel, compartió una anécdota de la grabación de la canción ‘Tu forma de amar’, la primera que grabó el denominado ‘Rey de la nueva ola’, cuando era un niño.

(Lea también: Hermano de Kaleth Morales reveló datos inéditos de la grabación de ‘Dame un beso’)

Sentado sobre la bóveda de su hijo y rodeado de los fanáticos que aún le siguen demostrando su cariño al joven cantante, aún después de su muerte, ‘Migue’ relató que la grabación se hizo a escondidas suyas, ya que él no quería que sus hijos fueran músicos, llevándose una sorpresa por el talento innato de su primogénito.

“’Tu forma de amar’ fue la primera canción como solista grabada por Kaleth conmigo y como siempre, todo a escondidas. Yo salí a almorzar y me dijo que iba para la grabación, él se puso a grabar la canción a escondidas y cuando regresé me dijeron que escuchara algo y fue cuando me pusieron la canción”, relató inicialmente.