En su búsqueda de empleo, el artista también destacó otras de sus cualidades, entre ellas las de traductor, para ver si había algo por ahí para él.

Pues bien, al famoso no le tocó dejar su oficio ya que después de que se popularizara su solicitud, y hasta recibiera palabras de apoyo de famosos como Julio Sánchez Cristo, el también actor Julio César Luna decidió hacerle una propuesta laboral.

“Colega Kepa Amuchastegui. Desde hace años vengo trabajando en la historia de los Di Domenicos, familia italiana precursores del cine en Colombia, a principio del siglo XX. Netflix-España está interesada en realizarla… Te propongo codirigir conmigo. ¡Para mi será un placer!”, le escribió Luna en Twitter.

Ante eso, el actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ le respondió y se mostró interesado, al punto que le dijo que por qué no se reunían.

“Gracias, Julio César. Un gusto oír de ti. Charlemos. Por supuesto que me interesaría. Abrazo”, le contestó.

Cabe mencionar que pese a que Amuchastegui está buscando trabajo, él aclaró que esto no significa que está mal económicamente, ni que le esté echando pullas a los canales por no contratarlo, pues aclaró que, incluso, medios nacionales como Caracol lo han tenido en cuenta en su recientes producciones: en ‘Bolívar’, que se está emitiendo a las nueve de la noche de lunes a viernes, y en la serie sobre la India Catalina, que no se ha estrenado.

Aquí dejamos el trino de Luna con la oferta laboral, y la respuesta de su colega: