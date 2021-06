Los dos cantantes estarán entre 53 artistas elegidos para esta celebración que no distinguirá entre géneros musicales, generaciones o ubicación geográfica.

Cada uno de los convocados interpretarán una canción de ‘The Black Album’, pero no tendrán ninguna restricción. Lo harán con su estilo, su sello, y hasta su idioma, si así lo quieren.

El trabajo se llamará The Metallica Blacklist, y la banda ya le está haciendo trabajo de mercadeo. Este estará disponible en digital, en 4 CD y en una edición especial de 7 LP en vinilo.

Hay que anotar que los ingresos de The Metallica Blacklist irán para la fundación All Within My Hands, de Metallica, y otras organizaciones benéficas que serán elegidas por los artistas que estarán en la participación. El tributo se lanzará el 10 de septiembre.

Entre los artistas que estarán se destacan:

St. Vincent

Corey Taylor

Ha*Ash

El Instituto Mexicano del Sonido

La Perla

Mon Laferte

Juanes

J Balvin

Juanes, con el sueño cumplido por estar con Metallica

Tocar con Metallica no es cualquier cosa, y a Juanes se le notó la alegría por esa oportunidad. Si bien ya ha compartido escenario con ellos, estar en la producción de uno de sus álbumes más representativos no es algo menor.

De hecho, al paisa le tocó uno de los himnos del ‘Álbum negro’ y ya le tiene la producción hecha. Juanes publicó en su canal de YouTube la versión de ‘Enter Sandman’.

Acá la puede escuchar:

La versión pareció gustarle a James Hetfield, Lars Ulrich y compañía, pues el Twitter de la banda compartió la interpretación de Juanes, al que calificaron como “viejo amigo y compañero músico”.

Juanes, al ver la mención, sacudió la cabeza, agradeció la mención y dijo que ya se puede morir en paz.

Ya me puedo morir en paz!!! Ay papa los sueños se cumplen” 🔥🤘🏻🎸 https://t.co/0l2pp6BEIu — Juanes (@juanes) June 22, 2021

J Balvin, el otro colombiano que estará en el tributo a Metallica

En su Twitter, el reguetonero también hizo alarde de la invitación. Tocará ‘Wherever I May Roam’ y también expuso que las ganancias irán a beneficencia.

Parte del dinero irá para el Hospital de Investigación Infantil St Jude, aclaró el colombiano.

Me uní a otros 52 artistas para hacer un cover para #TheBlackAlbum de @Metallica

Todas las ganancias de “Wherever I May Roam” se destinarán a la Fundación All Within My Hands de Metallica y al Hospital de Investigación Infantil St Jude https://t.co/G4uaJwQIQS#MetallicaBlacklist pic.twitter.com/hG3kL1HwmV — J BALVIN (@JBALVIN) June 22, 2021

Tanto Juanes como J Balvin aparecen en el tráiler del trabajo musical. De hecho, Juanes es el que abre el video, seguido de la lista de artistas que completarán la mezcla musical.