Juanes, uno de los nominados a los Grammy en 2024, quedó en el ojo del huracán por el señalamiento de la figura chilena Karen Paola, que sacó a relucir al artista con un relato que lo deja mal parado.

¿Qué afirmó Karen Paola sobre Juanes y acerca de su reacción a lo sucedido?

En conversación con Mega.tv, que replicó esa respuesta desde su cuenta de Instagram, la reconocida figura de Chile sorprendió con su relato en el que apuntó contra el cantante colombiano por una supuesta propuesta.

La chilena aseguró que los hechos se presentaron en un evento de Teletón en 2004, cuando ella tenía 19 años de edad y compartió con Juanes como artistas invitados. Eso llevó a los hechos.

“Me tocan el hombro y me dicen: ‘Juanes quedó encantado contigo, le gustaría que después de acá se fueran a cenar y después ustedes verán'”, contó sobre lo sucedido.

Karen Paola afirmó que la propuesta mencionada le provocó disgusto, reacción que recordó en su relato. “No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas”, reconoció.

La cantante y presentadora recordó que por esa época estaba en los primeros pasos de su amor con Juan Pedro Verdier, celebridad con la que ahora tiene un vínculo conyugal.

“Lo que sí sé que le dije fue: ‘Yo estoy pololeando [en relación sentimental], me parece horrible’. Me sentí muy mal (…) Yo lo admiraba como artista, pero me mató”,

Incluso, en el remate de su relato, Karen Paola expuso la manera en la que la indignó la invitación y una frase con la que encaró al intérprete de ‘A Dios le pido’ en medio de esa situación.

“Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ‘¡Yo no soy una p…!’. Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”, concluyó.

¿Quién es Karen Paola, cantante que señaló a Juanes por propuesta?

La chilena que habló sobre el colombiano es una cantante, actriz y presentadora de televisión muy reconocida en su país, que asumió la popularidad desde 2003 cuando participó en el programa ‘Mekano de Meg’.

Karen Paola es la esposa del comunicador chileno Juan Pedro Verdier desde 2014, en una relación sentimental que arrancó precisamente sobre la época del relato en el que se mencionó a Juanes.

