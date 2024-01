El cantante Juanes, uno de los más reconocidos e icónicos colombianos, contó varias de sus anécdotas en las que asegura haber estado cerca a la muerte. El intérprete señaló que estuvo cerca de un disparo y que casi pierde la vida en un accidente de tránsito.

Las dos experiencias traumáticas las contó ante las cámaras de ‘Se dice de mí’ y reflexionó sobre ambos momentos cruciales en su vida, como cuando su hermana murió luego de estar en coma.

El cantante contó que un día, yendo hacia el colegio y pasando por la Universidad de Antioquia, estuvo en un accidente en el que una persona perdió la vida.

Luego, el autor de ‘La camisa negra’ dice que el conductor decidió estrellarse con una casa para detener el vehículo y, desafortunadamente, murió.

“Todos gritando, yo levanto mi rodilla derecha y la pongo contra la silla de adelante. Después de tres cuadras el bus no podía voltear para ninguna parte porque había una casa. Entonces el bus se clava en la casa. El pánico fue miedoso, sentía que me iba a matar, el chofer falleció”, agregó.

Además de eso, el cantante señaló que esa experiencia lo hizo aprender mucho, pero que fue muy duro y traumático vivir ese momento. Adicionalmente, narró el aterrador momento en que casi lo alcanza una bala en su carro.

“En una de esas locuras mías borracho, porque yo estaba en la universidad, iba manejando en la mañana, en el año noventa y algo. Había un retén del Ejército y me pararon, yo estaba borracho, en vez de parar aceleré y me cogieron a tiros. Un tiro entra justo frente al timón, pero yo me agaché y me salvé, otro tiró quedó en el reloj del Mazda Coupé. A mí se me quitó la borrachera y dije ‘qué locura acabo de hacer'”, agregó.