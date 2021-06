Juanes, cuyo nombre es Juan Esteban Aristizábal, ‘reposteó’ una historia que su esposa publicó desde su cuenta de Instagram, en la que le hacían una pregunta sobre el artista.

Martínez compartió la duda de un usuario: “¿Qué es lo que más enoja al señor Aristizábal?”, y grabó el momento en el que le hizo esa consulta a su pareja.

“Lo que más me molesta es que me graben cuando estoy almorzando”, respondió Juanes, a lo que su esposa de inmediato replicó: “Bueno, pero yo no te grabé almorzando. Tú ya terminaste”.

Esta dinámica fue parte de una serie de respuestas en Instagram que dio la pareja de Juanes a los más de 1,2 millones de seguidores que tiene en su cuenta personal.

La presentadora y el músico contrajeron matrimonio en 2004, pero el intérprete de ‘La camisa negra’, ‘A Dios le pido’ y ‘La tierra’ confesó que hace pocos años conoció el segundo nombre de su esposa.

El cantante colombiano fue una de las celebridades que compartió en los últimos días con el futbolista James Rodríguez, en un encuentro que tuvieron en Miami.

Este es el video de la historia de Juanes al responder qué lo enoja, compartido por un usuario en Twitter: