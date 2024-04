Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Mucho antes que los nombres de Sofía Vergara y John Leguizamo aparecieran en las grandes producciones de cine y televisión de Hollywood, ya tres colombianos le habían abierto las puertas a los actores colombianos en Los Ángeles.

Se trata de los conocidos Frank Ramírez y Julio Medina, ambos ya fallecidos, y del palanquero Evaristo Márquez, que hizo parte de la cinta Queimada, de 1969, que fue protagonizada por Marlon Brando.

La recomendamos leer: ¿Cuál ha sido el mejor Joker (Guasón) de la historia del cine?

Ramírez estuvo en al serie policíaca ‘Riptide’, donde personificaba a un detective cubano, mientras que Medina estuvo en más de 30 series, entre ellas las conocida ‘Dallas’, ‘Lobo del aire’, ‘La mujer maravilla’, ‘Baretta’ o ‘El gran héroe americano’.

Hoy esa presencia de actores criollos en Hollywood no es tan novedosa, pero tampoco es tan masiva y predominante pese al reconocimiento que tiene las producciones colombianas en el mercado audiovisual.

(Vea también: Divulgan video detrás de cámaras en ‘Masterchef’: Víctor Mallarino asombró con su actitud)

Los consolidados

En el top de los artistas que ya tienen un nombre en ese mercado norteamericano, además de los de Sofía, que lleva más de 20 años radicada en Los Ángeles, y de John Leguizamo, que desde niño vive en Estados Unidos, está el nombre del monteriano Roberto Urbina.

Este último comenzó con roles pequeños en series como ‘Greys Anatomy’ y ‘Héroes’, en 2008, y ahora es protagonista de ‘Snowpiercer’, de TNT y Netflix.

(Vea también: Tania se hizo la sufrida en eliminación de ‘La casa de los famosos’; reacción causó revuelo)

A ellos también se puede sumar Juan Pablo Raba, que este año fue protagonista de ‘Héroes por encargo’, una cinta de acción y comedia, al lado de la estrella John Cena.

“Yo estaba esperando un contrato para otra serie que iba a hacer y no llegaba y no llegaba (…) En esos días vine justo a Colombia desde Los Ángeles a grabar un capítulo de una serie que estaba haciendo para Apple que se llama Echo 3 y al aterrizar me llegó un mensaje de Pierre Morel (Raba había trabajado con él en la cinta Justicia Implacable con Jennifer Garner). Me echó el cuento del personaje y me pasó el guion”, contó Raba, en entrevista con El Colombiano, acerca de este proyecto.

Su debut en Hollywood fue en 2017, con ‘Maestro del crimen’.

(Vea también: Tatiana de los Ríos recordó la trágica muerte de su hermano: “Nos pegamos de Dios”)

Los que se abren paso

De esta nueva generación de actores que se fueron a vivir a Estados Unidos a buscar sus sueños de actuar en ese mercado aparecen nombres como las paisa Julieth Restrepo, Camila Pérez (que apreció en la serie Gotham y actualmente en Acapulco de Apple TV) y Sasha Calle (que personificó a Supergirl en Flash).

También están Juan Pablo Espinosa, Natalia Reyes (que protagoniza la más reciente entrega de ‘Terminator’), Manolo Cardona, Martina García, Carlos Valdes (de la serie Flash) e Isabella Gómez, entre otros.

(Vea también: Julián Trujillo, señalado por tener hábito de aseo no muy agradable: “Es un puerco”)

“Ya me fui hace nueve años, pero originalmente me fui a Nueva York y después ya me fui a vivir a Los Ángeles. Afortunadamente tengo ahorita una película que se llama Half Brothers, o Medio Hermanos, que está en Netflix, y también otra serie en la misma plataforma que se llama Keep Breathing, o Sigue Respirando, con Warner Brothers, que está muy chévere”, contó Espinosa en charla con El Colombiano.

Espinosa reconoce que antes de irse a buscar sus sueños ya tenía una carrera consolidada en el país, pero que tomó el riesgo de comenzar de cero, de ser “famoso” en el país a no ser nadie en el mercado anglo, algo que ha logrado cambiar gracias a su trabajo.

(Vea también: Qué pasó con Violeta, de ‘Las muñecas de la mafia’: ahora vive en Venezuela)

Es el mismo caso de Julieth Restrepo, que tras ser protagonista de producciones tan exitosas como La Madre Laura o Lady, la vendedora de rosas, en 2016 se instaló en Los Ángeles, donde no solo es actriz (la vemos en Griselda), sino productora, faceta en la que el año pasado lanzó el largometraje Objetos no identificados, que se vio en las salas de cine del país y en varios festivales.

“No me gusta la zona de confort, al contrario prefiero exigirse cada vez más y explorar nuevos escenarios”, comentó sobre su decisión de dejar su exitosa carrera en Colombia, para también arrancar desde cero en Estados Unidos.

(Vea también: Qué pasó con la actriz que interpretó a Pamela en ‘Las muñecas de la mafia’ y cómo luce)

Más casos

Paola Turbay fue otra actriz colombiana que probó suerte en Hollywood y tuvo un papel predominante en las series ‘Cane’, ‘Californication’, ‘The Closer’, ‘Royal Pains’, ‘True Blood’, ‘The Mentalist’, ‘The Black List’ y ‘The Cleaner’. Después de estar radicada en Los Ángeles regreso a Colombia en 2020.

Carolina Guerra, por su parte, abandonó el país en el pico más alto de su carrera y se fue a probar suerte en Estados Unidos, donde ha logrado abrirse un camino en producciones como ‘Da Vincis Demons’, ‘Animal Kindom’ y ‘Run Coyote Run’, además de la cinta ‘Narco Soldiers’, de 2020.

(Lea también: Luly Bossa mostró “calmante” para sobrellevar muerte de su hijo Ángelo y provocó ternura)

A ella se suma otra exreina, Carolina Gómez a quien hemos visto en Lucifer y ‘Seal Team’ y el actor Victor Turpin, radicado hace 15 años en Los Ángeles y que ha participado ‘Days of our lives’, la serie policiaca ‘Shades of blue’ con Jennifer López o la comedia Felizmente divorciada con la afamada actriz Fran Drescher, “es un género que me gusta mucho”, le contó a El Colombiano hace un par de años.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.