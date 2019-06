View this post on Instagram

Desde muy joven soñaba con tener mi propia familia, tuve un hermoso ejemplo de mis padres y pedí a Dios todo lo q estoy viviendo,,, parte de ese sueño se cumple hoy al recibir la hermosa noticia que llega una princesa a nuestra vidas a acompañar a mi otra alegría, mi príncipe @emanuelhuertasolivo, ellos dos junto con mi reina @ruthyolivo me han convertido en el papá más feliz del mundo. Ya estoy ansioso por conocerte Amelia Huertas Olivo, cuando leas esto quiero q sepas q eres la respuesta a mis oraciones, q te esperaba incluso desde antes de concebirte y q desde ya eres mi princesa y voy a amarte y cuidarte con todas mis fuerzas. 👧🏽🌹💞 #FamiliaDe4 #EsUnaNiña #AmeliaHO 📸: Gracias @rickysportfolio por capturar otro de los mejores momentos de nuestras vidas!!