Juan Cebolla, el icónico personaje del reconocido Circo Hermanos Gasca, tuvo que ser atendido de urgencia en un hospital por un fuerte dolor a raíz de una hernia, de la cual padece desde hace más de seis años.

Aunque en un primer momento los seguidores del espectáculo relacionaron su estado de salud con una posible caída en algún ‘show’ de los que acostumbra hacer, lo cierto es que, aunque no se cayó desde una gran altura, manifestó sentir un dolor intenso en su espalda baja como si definitivamente se hubiera golpeado.

(Lea también: Ciclista cogió a Transmilenio de circo y se dio totazo que lo aterrizó a la realidad)

Sin embargo, él y su familia tenían el conocimiento de este problema que viene aquejándolo desde hace muchos años. “Estos últimos meses el trauma ha ido evolucionando. Con respecto a mi trabajo, este último trabajo los traumas han sido muy fuertes. El viernes estaba calentando y me da el trauma y me tumba por completo y quedo sin poder caminar, me tienen que llevar cargado“, agregó.