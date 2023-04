Con el paso de los días, los participantes del ‘Desafío the box’ han tenido más confianza con sus compañeros hasta el punto de contarles varias situaciones personales que han marcados sus vidas.

Uno de ellos es el caleño Juan Pablo, quien en uno de los más recientes capítulos del programa contó por lo que pasó hace unos años por culpa de un embrujo que le hicieron.

Todo ocurrió durante una conversación que estaban teniendo los concursantes de Omega, donde recordaron algunos hechos particulares que les ocurrieron con exparejas. Allí, ‘JP’ sorprendió a los demás al exponer su caso.

—Es como a mí que me hicieron una cosa para que el ‘tilín’ no funcione— dijo el caleño.

—Uy, no. Qué miedo, güe… ¿cómo así?— le preguntó ‘Escudero’, otro integrante de Omega.

—Un señor le dijo a una prima: ‘Ese man está trabajado’. Me llevan a donde ese señor, obligado porque yo no creía en esa vuelta, y le dije que lo que fuera a hacer lo hiciera en mi casa— comentó Juan Pablo.

Al ser consultado por lo sucedido, el piloto privado y modelo comenzó a dar detalles del ritual que le hicieron para descubrir qué le habían hecho, pero aclaró que en un principio lo recibió en medio de risas. No obstante, su actitud fue cambiando cuando el hombre le hizo la sorpresiva revelación.

“Empezó a decirme muchas cosas de mi vida y empecé a creerle porque eran ciertas. Me dijo: ‘Vos tenés dos trabajos: uno, es que te enterraron en un cementerio para que el coso no se te pare y te vayas desgastando. Y el otro, te pusieron un espíritu para negrearte en todas partes’”, comentó el concursante.

En su relato, ‘JP’ explicó que tuvieron que hacerle un baño con un limón. Además, mencionó que el hombre comenzó a hablar un “idioma rarísimo”, el cual le provocó risa en ciertos momentos.

“Cuando me dijo que le diera mi celular, me tomó una foto de la espalda y la tenía toda rasguñada. Ahí me dijo: ‘Ahí se fue ese hiju…’. Como que el espíritu me rasguñó cuando lo sacaron”, agregó el participante.

Sus compañeros, asombrados con la historia, le preguntaron sobre si le habían dicho quiénes le habían hecho eso o si tenía idea alguna de quién había sido. ‘JP’, sin titubeos, reveló que hubo dos responsables.