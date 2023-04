En la primera parte del capítulo de este jueves, el participante de 26 años reveló uno de los episodios más fuertes que tuvo que afrontar en su infancia.

Pese a que a lo largo del ‘reality’ se ha mostrado como uno de los concursantes más callados, incluso en algunos momentos se apartaba de sus compañeros por varios minutos y no participaba de las dinámicas, en los últimos capítulos se ha abierto mucho más.

Acá, una de las veces que ocurrió lo narrado anteriormente:

‘Desafío the box’: ‘Black’ contó cómo murió su padre

Esto quedó en evidencia este jueves, luego de que reveló la historia de cómo murió su padre cuando él tenía solo 7 años.

Según el relato de ‘Black’, los trágicos hechos ocurrieron justo cuando su papá iba a disputar un partido de fútbol, pues tuvo que irse en canoa por un río y lastimosamente cayó al agua y no pudo salir con vida.

“Mi papá era de Guachené y mi mamá de Puerto Asís. Mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Murió ahogado en el río. Iba a jugar un partido de fútbol y el río estaba supercrecido, una cosa impresionante, y la canoa en la que iba se volteó. Todos salieron, menos él”, indicó el concursante, que ha sido tres veces el hombre más fuerte de Putumayo, su tierra.

De acuerdo con lo que explicó, él se enteró de lo ocurrido cuando estaba en compañía de su mamá y su hermana y tiene muy presente la escena en la que les tocó ir a identificar el cuerpo.

—¿Después recuperaron el cuerpo?— le preguntó una de sus compañeras.

—Sí, como a los dos o tres días lo encontraron flotando. Yo estaba muy pequeño entonces casi como que no entendía bien esas cosas, pero sí me acuerdo que me llevaron para que viera el cadáver de él— agregó ‘Black’.

Dentro de las otras revelaciones de su vida que hizo el concursante contó además que le tiene miedo a los ríos por ese suceso y que sueña con tener uno de los mejores físicos de Colombia.

Asimismo, mencionó que quiere montar un gimnasio donde las mujeres que tienen hijos puedan ir a entrenar sin problema porque allá mismo se los pueden cuidar.