La vaca para terminar las vías 4G en el departamento sigue sumando apoyos de todos los sectores. Ahora, desde el arte y la música, se conoció que el cantautor colombiano Jorge Villamizar, líder de Bacilos y conocido por el famoso tema ‘Mi Primer Millón’, le creó el himno a la iniciativa de la gobernación de Antioquia.

Y es que más allá de que el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro esté en contra de la recolecta, continúan apareciendo cada vez más apoyos desde diferentes sectores y personalidades del país.

Ahora, con una versión “transformada” del exitoso tema de Bacilos, conocida en las últimas horas, la iniciativa de la vaca espera seguir adelante con el objetivo de recaudar el dinero suficiente que permita terminar estas vías que favorecerán a todo el territorio colombiano y aportan en la competitividad y el desarrollo de otras zonas del país.

Jorge Villamizar, de Bacilos, hizo canción a la vaca por vías 4G en Antioquia

¡A cantar y a donar!

Estamos conmovidos con con el apoyo de cada Colombiano.

Gracias @jorgevillamizar, desde ahora este será nuestro himno en 🐮💚🇨🇴, una inspiración para persistir. pic.twitter.com/aursNXtbXY — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 28, 2024

Pero no todo queda ahí, la historia de Antioquia, con las vacas como medio de recolección de fondos para ejecutar proyectos, obras, etc., no es nueva.

Algunos historiadores y personajes de la política contaron, por medio de su experiencia y la de sus familiares de antaño, momentos similares a los que el departamento se ha enfrentado anteriormente.

Uno de ellos es el exdiputado Norman Correa, quien dio a conocer una carta escrita en Medellín el 15 de octubre de 1926, que contó cómo Gonzalo Mejía tuvo la iniciativa de comenzar la vía al mar en el departamento.

Mejía recibió un paquete de oro en polvo con 250 castellanos traído por Alberto Arango Jaramillo y remitido por la Junta de la Juventud Antioqueña Colombianista de Condoto, los cuales sirvieron para comenzar con la construcción de la vía al mar en Antioquia, según se explicó en la carta.

Nuestra historia, Nuestra Antioquia. Sr. Presidente @petrogustavo , no nos pida que renunciemos a lo que somos. pic.twitter.com/KpbXLWW76q — Norman Correa Betancur 🌾 (@NormanCorreaB) March 28, 2024

Otro ejemplo lo dio a conocer el expresidente Álvaro Uribe, quien a raíz de las experiencias de sus familiares contó por medio de sus redes sociales cómo el departamento de Antioquia avanzó en temas de salud y educación gracias a las bases fundadas por el apoyo de la comunidad y múltiples empresarios de épocas pasadas.

“Antioquia Presente surgió de mentes empresariales como Nicanor Restrepo Santamaría y de líderes como Gilberto Echeverri y Juan Gómez Martínez. Sus logros han sido múltiples, en el país y por fuera como en Haití. Participó en la Reconstrucción del Eje Cafetero. También en el Cauca. Como gobernador acompañé a Margarita Inés Restrepo, su directora, a entregar viviendas en Mosoco y Mondomo en aquel departamento, que había sido bastante afectado por diversos fenómenos naturales. De ese día recuerdo el encuentro afectuoso con comunidades indígenas”, contó el expresidente.

Según esto, la construcción del Hospital San Vicente de Paúl, de la vía al mar, la reconstrucción del Eje Cafetero y la entrega de viviendas en Mosoco y Mondomo son ejemplos de la unión de la comunidad y la empresa en la historia de Antioquia.

“Construir las vías de Antioquia es un empeño necesario para que Colombia tenga más competitividad y más dinamismo en el emprendimiento y en el empleo. La solidaridad es de la esencia de la democracia”, concluyó el expresidente Uribe.

Algo del Civismo de Antioquia pic.twitter.com/U30iv4dHwR — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 28, 2024

Además de la canción oficial de la ‘vaca’ y de los aportes de la historia, en las últimas horas se conoció que el Comité Intergremial de Antioquia rechazó los “ataques” del presidente Petro a la iniciativa de la gobernación de Antioquia, por lo que le hizo un llamado para dialogar al mandatario colombiano.

El comité, que cuenta con 35 gremios, 6 cámaras de comercio y es liderado por el presidente ejecutivo Nicolás Posada, rechazó los “constantes ataques” por redes sociales del presidente hacia la vaca, el departamento y sus ciudadanos.

“Invitamos al Gobierno y el presidente a que aquí en Medellín dialoguemos con respeto y argumentos y resolvamos las necesidades que tiene nuestro departamento y que demuestre a todo Colombia que no tiene una animadversión con nuestro departamento”, expresó Posada.

La vaca continua y según el reporte más reciente de la gobernación de Antioquia, la recolecta ajustó un monto de $ 3.128 millones. Para evitar aportes fraudulentos, estos solo se pueden hacer a través de canales digitales oficiales para garantizar su legalidad.

