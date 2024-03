Por: Caracol TV

La vaca que se propuso en Antioquia para terminar las vías 4G en ese departamento sigue siendo un tema polémico en Colombia. Mediante su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro tildó la iniciativa de “bellaquería inmensa”.

“Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel del Toyo y no hablan de posibles 765.000 millones en sobrecostos de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa vaca. El proyecto del túnel del Toyo, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora ahorra un déficit anual permanente”, indicó Petro en esa red social.

Según el presidente Petro, quien está enfrentado con Javier Milei, el túnel del Toyo es un ejemplo de lo que ocurre con la mayoría de las vías 4G en el país: “Sobrecalcularon el tráfico y hoy es el Estado el que está pagando los déficits que son billonarios. Este es otro desfalco para la nación. Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral”.

“El sistema de concesiones 4G lleva a una transferencia neta de recursos por billones de pesos de la nación a los concesionarios de carreteras. Hicieron los estudios mal hechos y, como sucedió en la crisis española, la falta de tráfico por carreteras genera un déficit que está pagando la nación”, indicó el mandatario.

Según Petro, “manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados”.

