Por lo menos así lo aseguró ‘Bravíssimo’ en la cuarta imagen de un carrusel de Instagram en el que contó datos de la producción y sus actores.

“Jorge Enrique Abello confesó que ha recibido hasta amenazas en su contra en sus redes sociales personales por el papel de Horacio”, publicó el programa de Citytv.

Y es que el artista tiene un rol antagónico en ‘Ana de nadie’ —es un marido infiel, prepotente, narcisista y manipulador que hace daño a su exmujer, a sus hijos Emma, Pedro y Florencia, y hasta a su amante Adelaida Gómez—, pero algunos televidentes no entienden que se trata de un papel ficticio que interpreta y no que el famoso sea así en la vida real.

Esta no sería la primera vez que el artista se refiere al tema de lo que despierta su personaje, hace unos días expresó que era consciente de por qué Horacio es tan “odiado”, pues en parte eso era lo que esperaba cuando decidió la forma en que iba a hacer el papel.

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar y asumir con plenitud su libertad. […] Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia… Pero, ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros.[…] Ha sido un reto representar a alguien así”, dijo Jorge Enrique en Semana.

Este es un video que circula en Twitter con una de las escenas de ‘Ana de nadie’ en las que Horacio discute con Ana, por un tema económico, y lanza comentarios en contra de su hijo Pedro, pues están en desacuerdo con que quiera ser chef.