Jorge Alfredo Vargas, además de ser un excelente presentador, es un hombre muy dedicado a su familia, sobre todo a sus hijos, quienes son la luz de sus ojos.

Laura Maré no solamente es su hija mayor, sino la mujer que le está siguiendo los pasos en el mundo de la farándula y la fama, pues está abriéndose paso con su música.

Pero no solo eso, sino que Maré acabó de graduarse con titulación doble (abogada y politóloga) y sus padres no pueden estar más felices, pues no dudaron en compartir el último logró de su hija:

“Nuestra Laura Maré se graduó de abogada, ¿más feliz y orgulloso? Sigue mi Lau cumpliendo sueños con la disciplina, la constancia y el corazón con la que logras todas tus metas. Dios te bendiga”, afirmó el presentador.

Inés María también publicó su orgullo por medio de una foto en donde aparece abrazando a su hija:

“Sentir más orgullo imposible. Felicitaciones, Laura, por tu nuevo grado de abogada. Sigue formándote para llenar nuestra vida de música y aliviar corazones con tus letras. Te amamos hasta el cielo”.

Y es que Laura Maré se graduó de la Universidad de los Andes, una de las principales de Colombia. El grado se llevó a cabo nada más ni nada menos que en el Movistar Arena y contó con muchos invitados.

La joven compartió el momento en sus redes sociales y sus colegas, como Catalina García, de Monsieur Perine, la felicitó por su logro académico que, seguramente, le costó muchas horas de estudio y dedicación.

