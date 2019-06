El rapero Ray J comenzó la promoción de sus audífonos y para garantizar su alcance usó a una de las jóvenes que más prensa moja por estos días, especialmente porque el próximo fin de semana saldrá al aire el episodio de ‘Keeping Up With The Kardashian’ que registra el momento en que las hermanas Kardashian-Jenner se dan cuenta del amorío que tuvo Jordyn con Tristan Thompson.

En la grabación, en la que aparecen otras estrellas como Cardi B, Snoop Dogg y Melissa Etheridge, Woods muestra sus favoritos y cómo le quedan puestos.

Desde que salió a la luz la cachoneada de Tristan con Jordyn a Khloé, Woods dice estar “más ocupada que nunca” y así lo prueba este nuevo negocio, que suma a la lista de proyectos que viene gestando desde hace meses.