En entrevista con Diva Rebeca, el actor pereirano recorrió su vida y recordó algunos episodios que han sido determinantes para su carrera y para su vida personal. Las relaciones amorosas que tuvo estuvieron cargadas de drama, antes de llegar a su actual esposa. Sin embargo, aprovechó para comentar una en particular, la que sostuvo con la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’, Laura Londoño.

Y es que Londoño también pasó por ese formato de conversación y allí había calificado al actor de neurótico y dramático. Esta vez fue él quien tuvo la oportunidad de responder y lo hizo con su característico humor.

“Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron mira lo que está diciendo esta señora de ti. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”, aseguró.

El intérprete recalcó: “Me da mucho pesar, pobrecita, es que sufrió mucho. ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado”. Tras tres años de un romance intenso, Laura viajó a estudiar a Estados Unidos y ahí fue cuando decidieron cortar definitivamente.

Aunque no la desmintió y prefirió asegurar que tanto Laura como todas sus anteriores novias tienen la razón de su comportamiento, sí señaló: “Tuve relaciones más intensas, más dolorosas, más difíciles de olvidar y cosas triangulares. Porque ahí es la cosa más difícil. Eso siempre es perverso y crea cosas que son bastante complicadas”.

El inolvidable actor de producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y ‘El paseo 6’, también confesó que sus anteriores romances los vivió de forma pasional. Amaba y odiaba a muerte.

“Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Aunque agregó que ese ya no es su presente, pues lleva una sólida relación sin ese tipo de comportamientos, a veces por imitación del cine o ideas malentendidas del romanticismo sí llegó a extremos impensados.

