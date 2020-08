Un endocrino, después de cuatro años de haber perdido a sus bebés, logró que le bajara el período, pero eso le generó un desorden hormonal con el que no se aguantaba ni ella misma.

“Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a ‘Juanse’, quería salir de esa casa. Una cosa desesperante. Yo hablaba con el endocrino y le decía: ‘De verdad, estoy hasta que me separo’”, le contó Johanna Fadul a Andrés Wilches en ‘AutoStar Tv’.