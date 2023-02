Joe Elliot, de 63 años de edad y líder de la banda británica Def Leppard, debió ser atendido de urgencia en el centro médico por causas que en principio no fueron ventiladas.

(Vea también: Todo lo que debe saber de Def Leppard, en Bogotá)

De hecho, se conoció que su pronóstico era reservado, por lo que se empezó a especular con los motivos que lo llevaron a necesitar ayuda especializada.

Incluso, se alcanzó a sospechar con la cancelación de la presentación, anunciada para las 8 de la noche en una jornada para la que también fue confirmada la agrupación estadounidense Motley Crue.

We're hitting the road on THE WORLD TOUR with @MotleyCrue! Where will we see YOU? pic.twitter.com/PHuD1ud0JR

— Def Leppard (@DefLeppard) February 14, 2023