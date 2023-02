En la mañana de este 25 de febrero se conoció una noticia que tiene en vilo a los fanáticos de la agrupación británica Def Leppard, luego de que se informara que el vocalista Joe Elliot se encuentra hospitalizado en la clínica Marly, en Bogotá.

(Vea también: Todo lo que debe saber de Def Leppard y Mötley Crüe en Bogotá: apertura de puertas y horarios)

Todo comenzó como un rumor en redes sociales, pero, minutos más tarde, El Tiempo estableció que el cantante sí fue remitido a este establecimiento de salud sin determinar las causas.

De hecho, el medio citado explicó que desde la clínica Marly manifestaron que no pueden dar información del estado de salud del vocalista de 63 años.

La noticia sobre el estado de salud de Joe Elliot se conoció a pocas horas de la presentación que tiene la banda de ‘hard rock’ este sábado 25 de febrero en el parque Simón Bolívar junto a Mötley Crüe.

Cabe resaltar que este concierto es la tercera fecha de la gira llamada ‘The World Tour’, luego de pasar por Monterrey y Ciudad de México.

Monterrey – what a night! Thanks for kicking off this tour with us IN STYLE, Mexico 🔥

Up next – COLOMBIA! 🤘

📸: Ryan Sebastyan pic.twitter.com/kn28dW66jn

— Def Leppard (@DefLeppard) February 22, 2023