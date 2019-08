Durante el segmento ‘El corrientazo’ del espacio de chismes, Rivera rememoró los episodios en los que casi se quita la vida, luego de la separación de su esposa: “Tuve dos intentos de suicidio. Recién me pasó [la separación], yo cogí un carrito en los que hacíamos los repartos y me fui a toda velocidad, me metí a un almacén y tumbé un poste. Me dañé la nariz, el brazo y la rodilla […] La nariz me quedó muy desviada”, detalló el artista.

Además, como no había plata para pagar la cirugía que debían practicarle, le hicieron un remiendo “manual” y “doloroso” que no quedó bien, razón por la que debió volver al quirófano para que le arreglaran la nariz y poder tenerla como la tiene ahora, explicó cuando habló de ese, el único retoque que se ha hecho, además de ponerse bótox cada seis meses y haberse hecho el diseño de sonrisa.

El otro intento, sobre el que no ahondó mucho, fue una vez en la que se le tiró en una moto a un camión, “porque no conseguía plata, trabajo, novia”, recordó Jhonny Rivera en ‘La movida’, en donde también confesó con cuál modelo de sus videos tuvo un romance.

Todo el juego de ‘El corrientazo’, en el que debía responder preguntas o comer algo repugnante, se puede ver en el clip con la emisión del sábado 17 de agosto, que publicó el Canal RCN en YouTube (el suicidio y la ‘montada’ de Violeta Bergonzi por el bótox está desde el minuto 1:24).