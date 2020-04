green

Las especulaciones nacieron luego de que la también cantante popular compartiera algunas fotografías junto a Jhonny, las cuales habrían sido tomadas tras bambalinas de uno de los eventos en los que compartieron tarima.

Los usuarios empezaron a comentar las fotografías y hasta felicitaron al intérprete, por lo que él se vio obligado en salir a aclarar la situación:

“Ya me estaba quedando dormido. Me tienen bombardeado con una cosa que salió en una página: una supuesta novia que tengo. Eso no es verdad. Falso, falso“, explicó el intérprete de ‘Bella’ en sus historias de Instagram.

Además, Jenny usó la misma plataforma para reiterar que no tiene una relación amorosa con Rivera, y que todo esto está afectando su relación actual, la que sí es real.

“Jhonny ha sido como un ángel en mi carrera y somos muy buenos amigos. Les ruego con todo mi corazón que no me hagan ese daño y de paso a (él). No existe la supuesta foto ‘acaramelados’“, manifestó.

