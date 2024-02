Jessica Cediel y Pipe Bueno iniciaron su relación en 2011. Por esos años, la pareja era considerada una de las más exitosas y bellas, teniendo en cuenta que cada uno tenía un recorrido profesional importante.

Bueno se estaba posicionando como uno de los cantantes más relevantes del género popular y Cediel continuaba con su carrera como presentadora y hasta probando su faceta como actriz.

En 2017 se conoció la noticia de que los dos se habían separado. Lejos de tratarse de una infidelidad, Jessica Cediel confesó en una entrevista con AutoStar TV que la distancia los mató y él se dedicó a salir cada ocho días de fiesta.

Luego de tantos años de haber terminado, la relación actual entre los dos es muy cordial y ella lo considera como un amigo más.

Jessica Cediel habló sobre Pipe Bueno y su fiesta de cumpleaños

A través de sus historias, Cediel reveló que sí estaba invitada a la fiesta de cumpleaños del cantante, pero no pudo asistir:

“Pipe siempre será un buen amigo. De hecho, me invitó a su fiesta de cumple, pero no pude asistir porque estoy en medio de grabaciones de un ‘reality’. Me perdí tremenda rumba”.

Tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en ‘Yo me llamo’. Jessica Cediel era la presentadora del formato, mientras que Pipe Bueno era el jurado. Algunos fanáticos de la pareja pensaron que ese tiempo juntos los llevaría a desarrollar, nuevamente, sentimientos, pero lo cierto es que Pipe Bueno tiene su familia al lado de Luisa Fernanda W y fue muy respetuoso durante todo el programa.

Ella no ha tenido mucha suerte en el amor desde que terminó con él, pero ahora mismo está tratando de guardarse por completo hasta que llegue el hombre indicado.

