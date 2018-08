El exparticipante de ‘A otro nivel’ contó en La Red que él repartió tarjetas en esa ocasión y poco después la que ahora es su esposa llegó al lugar donde él cantaba, junto a varias amigas. Aunque él sabía que ella era casada, comenzaron a salir de a poco hasta que se cuadraron. Según él, la relación de ella con su marido “estaba como floja” y por eso salió con ella.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ agregó que se enamoró de ella no solo por su belleza sino también por lo detallista que era. El primer día que se quedaron juntos, por ejemplo, la mujer le preparó caldo y calentado para el desayuno, y le planchó su traje de mariachi.

El artista reiteró en el programa que el matrimonio de ella “nunca estuvo bien”, y la mujer siempre le dijo que su relación “se iba a acabar en cualquier momento”.

Jessi también indicó que “fue duro” para el esposo de ella y por eso él confrontó al artista. “Yo sé que usted está con mi mujer”, le dijo el hombre al cantante en una llamada que le hizo.

Como a Jessi lo han tildado de ‘quita mujeres’, La Red le preguntó si se consideraba como tal y esto respondió él:

“No fue así, yo no se la quité. Yo creo que son cosas de Dios, fue algo de una relación que ya estaba lista para romperse y si no hubiera sido yo, hubiera sido otro hombre. Yo creo que donde no me hubiera conocido a mí, ella se hubiera conocido con otra persona porque ya no quería estar con él”.