El actor estadounidense Jeremy Renner, protagonista de la película Ojo de Halcón del universo cinematográfico de Marvel, ha dado optimistas avances en su recuperación luego del accidente que por poco le quita la vida.

(Ver también: Jeremy Renner, más que Hawkeye; la historia del actor de Marvel que casi muere)

Renner compartió un video en sus redes sociales en donde se le ve dando sus primeros pasos, luego de haber pasado 3 meses en silla de ruedas.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023