Durante el programa ‘The Late Late Show’ con James Corden, en la que fue entrevistada junto a la cantante Dolly Parton, Jennifer Aniston reveló detalles de cuando se fue a vivir a su primer apartamento en esa ciudad californiana.

Encontrar un buen hogar en la vida real fue en un principio muy complicado para la actriz, pues una vez vivió en una casa realmente embrujada.

(Vea también: Jennifer Aniston gastó su primer pago de ‘Friends’ en un Mercedes de alto costo.)

Aniston contó que se dio cuenta de la situación porque alguien pasó a visitarla y en ese momento le dijo que había un espíritu en su casa y que estaba viviendo con alguien más, por lo que debería hacerla limpiar.

“El lavavajillas comenzaba a funcionar solo, o la cafetera se encendía, o el estéreo simplemente se prendía a todo volumen. Una experiencia aterradora”, dijo la estrella de ‘Friends’.

La actriz de ‘Murder Mystery’ contrató a un espiritista para que hiciera la limpieza correspondiente.

“Tenían incienso y lo pusieron en un plato pequeño. Y empezó a decir todas estas cosas, y a la primera esquina a la que llegó el plato se partió y ella pidió que me fuera […], dijo: ‘Odio a su compañera de apartamento’. Fue aterrador”, explicó la celebridad.

Sin embargo, el presentador no quería creer en su historia, pues aseguró que podría tratarse de una mentira por parte del médium.

“Nunca he escuchado una historia que diga que un médium entre a una casa y diga: ‘No, de hecho todo está bien, no hay nada aquí”, reprochó.

Jennifer nunca le dijo a su ‘roomate’ lo que había sucedido y simplemente se mudó.

“Me mudé. Me siento terrible, pero no podía decirle que no le gustaba. Quiero decir, eso sería terrible”, dijo la estrella de Hollywood.