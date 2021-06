‘iCarly‘, una de las producciones más exitosas e importantes para la cadena Nickelodeon, vuelve a las pantallas del mundo el próximo 17 de junio a través de la plataforma Paramount+.

La serie, que tras seis temporadas finalizó su transmisión, hace pocos días dio a conocer el elenco completo de la nueva temporada. Entre los personajes que ya están confirmados están Miranda Crossgove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Kress (Freddie), sin embargo, ‘Sam’ que era interpretada por Jennette McCurdy, no volverá.

McCurdy, también recordada por su personaje en el programa ‘Sam y Cat‘, no regresará al mundo del espectáculo durante un buen tiempo, pues las consecuencias que le dejó hacer parte de este no fueron para nada positivas.

En una entrevista con el Huffington Post, la joven reveló que a pesar de que muchas personas creían que era feliz, lo que escondía detrás de su mirada era tristeza y problemas.

A su corta edad, y al estar inmersa en un entorno tan importante, la mujer comenzó a sentir bastante presión pues a pesar de estar inconforme con la actuación y específicamente con su papel, sabía que era la responsable de mantener económicamente su hogar por lo que en ese entonces no pudo retirarse.

“Inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y a los 10 u 11 yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero y esta era la salida”, expresó Jannette.

En consecuencia comenzó a presentar trastornos alimenticios y trastornos obsesivos compulsivos, además se volvió alcohólica y en la actualidad se encuentra en recuperación.

De acuerdo con la plataforma de streaming, la persona que reemplazaría a la mejor amiga de ‘Carly’ sería un personaje pansexual que sueña con convertirse en estilista de moda.

Aquí, el trailer oficial de la nueva temporada de ‘iCarly‘.

Welcome to the new #iCarly! 👋 Stream the first three episodes June 17, only on #ParamountPlus. https://t.co/aOeGiDOmJQ pic.twitter.com/v7l8xZtW4J

— Paramount+ (@paramountplus) June 1, 2021