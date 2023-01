En la mañana de este martes 24 de enero, tras una larga espera, por fin se dio a conocer la lista completa de los nominados a la edición 95 de los Premios Óscar. ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo a la vez en todas partes’) se ha coronado como la película más nominada de los premios con un total de once candidaturas, una de ellas para Jamie Lee Curtis en la categoría de Mejor Actriz de reparto.

(Le puede interesar: Brendan Fraser, Ana de Armas, Guillermo del Toro y otros nominados a los Óscar 2023)

Aunque Jamie Lee Curtis tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión y ha recibido múltiples reconocimientos, incluido un Premio de Cine de la Academia Británica, dos Premios Globo de Oro, un Premio Emmy, un Premio Grammy y tres Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, esta es la primera vez que la actriz de 64 años es nominada a los Premios Óscar.

Después del anuncio, Jamie Lee Curtis no se hizo esperar y compartió a través de sus redes sociales su emotiva reacción. En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a la actriz con cara muy sorprendida tras escuchar su nombre en la lista de nominados.

“Ni siquiera me di cuenta de que nos sacaron fotos. El primero es el momento de escuchar mi nombre, y luego la emoción del nombre de mi amiga Stephanie Hsu, y el resto de las nominaciones y luego lo mejor de todo, un abrazo cariñoso para mi esposo. Sin filtros. Sin falsedad. Solo la verdad de un momento de alegría captado por un amigo. ¡Hola @everythingeverywheremovie nos llevamos 11 nominaciones!”, escribió Curtis en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

(Lea también: Ya se conocen los nominados a los ‘anti-Oscar’; conozca cuáles son)

La actriz aprovechó el momento para recordar a sus padres Janet Leigh y Tony Curtis, quienes también fueron actores nominados a los Óscar. “Ni siquiera estaba entre mis sueños más salvajes. Siempre me he sentido como un extraño mirando hacia adentro y, sin embargo, siempre he sido muy agradecida por todas y cada una de las oportunidades que he tenido. Ser parte de esta hermosa película, que acaba de recibir tantos reconocimientos para nuestro talentoso y variopinto grupo de artistas, es lo más destacado de mi vida profesional.

Como esta es una película sobre una familia de inmigrantes y sus luchas por la vida, de inmediato pienso en mis padres, hijos de inmigrantes de Hungría y Dinamarca, cuyas familias vinieron aquí y se sacrificaron por sus hijos para lograr sus sueños. Solo puedo imaginar cómo se sentirían ellos y sus padres al escuchar que su hija/nieta fue nominada esta mañana a un Óscar. Estoy atónita, honrada y emocionada por nuestra pequeña película que pudo y lo hizo y, según las nominaciones de hoy, sigue haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo”.

Lee También

En “Everything Everywhere All at Once” Jamie Lee Curtis interpreta a la inspectora del IRS Dierdre Beaubeirdre, un papel que ha sido muy aclamado tanto por la crítica como por el público.