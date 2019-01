Gutiérrez recordó que a su mamá no le gustaba el modelaje y por esto la inscribía en varias actividades deportivas; ante estas palabras, el presentador explicó que él vivió una situación similar con su madre, Doris Mary Letts.

“Yo también quería dedicarme al modelaje, a ser Miss Perú”, explicó el periodista en la entrevista, y Gutiérrez le respondió sonriendo: “Con ese cabello lo podías hacer”.

Pero el discurso del peruano no terminó allí y agregó: “Yo le decía a mí mamá: ‘No quiero hacer deportes; que fútbol, que boxeo, no. Yo quiero ser Miss Perú’”.

Estas fueron sus declaraciones: