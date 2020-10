green

Los hermanos Mau y Ricky no paran de crear letras diferentes, con las que logran mostrar la cara más amable del despecho, esa en la que dan un adiós dignamente y recuerdan que la vida sigue. “Como tu ex ya no hay, como este man ya no hay”, dice parte del estreno.

Luego del éxito que tuvo Guaynaa colaborando con Lele Pons, ahora juntó su talento con el del colombiano Sebastián Yatra para hacer la nueva versión de ‘Chica ideal’, tema que fue tendencia en 2012 con Latin Dreams.

El cantante español Dani Martin y Camilo pusieron en escena una canción de desamor que trae una letra de esas que ya no se ven por estos días, una famosa ‘cortavenas’: ‘Avioncito de papel’. El lanzamiento tiene impreso el dolor que se siente cuando de aquel amor que hizo vibrar las almas, ya no queda ni una gota.

Se acabó la espera para ‘Cumbiana’, pues Carlos Vives le abrió la puerta al sencillo que le dio nombre a su más reciente trabajo musical y lo dejó volar por todo el país, develando así el dolor, la vida y el sentir de las familias que sufren la violencia.

La cantante llanera Pitizion, que está nominada como Mejor nuevo artista en los Grammy Latinos, estrenó el video oficial de ‘La diferente’, tema con el que mostró un poco de sus luchas internas, siguiendo así con la intensión de mostrar realidades.

Vanesa Martín dio un ‘Salto mortal’ y dejó claro con este que las promesas siguen vigentes, que salir adelante siempre es una posibilidad y que lo mejor de los miedos es enfrentarlos y vencerlos.

Luego de sonar por los altavoces del mundo con su fuga de gas y de agua, Jiggy Drama regresó renovado y preparado para ser el que ‘Se roba el show’, así lo dejó claro en el sencillo que es tendencia en YouTube y ya puso a bailar a sus seguidores.

‘Billetes azules’ es el nuevo sencillo de Kevvo, quien invitó a J Balvin para crear una mezcla explosiva. En el video oficial los artistas aparecen disfrazados de policías y el colombiano muestra pintas traídas de su ‘old school’.

La agrupación Reik decidió que era hora de mezclar su balada-pop con el regional mexicano de sus raíces, y para esto invitó al Grupo Firme, con el que le dieron nuevos sonidos a ‘Con la falta que me haces’, que hace parte de su EP visual ’20-21′.

En su regreso, Justin Bieber está desnudando su alma, pues con sus canciones está sacando a esa persona que hay detrás de los esenarios y los premios, aquella que se siente sola a pesar de estar rodeada de miles de fanáticos y no soporta la máscara de la fama; todo esto lo dejó plasmado en ‘Lonely’, colaboración que hizo junto a Benny Blanco.

Traer reguetones viejos y volverlos a poner en el estudio está de moda, así lo hizo Arcángel con ‘Aparentemente 2’, sencillo para el que volvió a unirse con De La Ghetto, Yaya & Mackie. El nombre de la pieza se apoderó de los primeros lugares de los ‘trending topics’ de Twitter.

‘La buena’ es el más reciente sencillo del venezolano Nacho, que grabó el video en las islas Margarita, en donde quedó atrapado debido a las restricciones que tiene el país vecino en cuanto a viajes internaciones.

Tropicana Club dejó que sus sonidos en manos de productores con esencia caleña, que quedó impresa en ‘Los caymanes (Para olvidar)’, pieza que invita a quien la escucha a dar un paseo por la melancolía, liberar el alma y respirar nuevos aires.

Luego de ‘Baila morena’ y ‘Endiéndelo niña’, David Eron le dijo a su enamorada ‘Miéntele’, una canción con la que demostró su madurez musical e invita a sus seguidores a aprovechar el tiempo y el amor, aunque los besos sean prohibidos.

Parece que la guaracha combina muy bien con la música popular o eso es lo que quisieron combrobar Dj Dasten y Espinoza Paz, quienes mezclaron los géneros y estrenaron ‘Volver, volver’, que fue compuesta por el cantante mexicano.

Kaplay Miky, junto a The Rudeboyz y Jowan de Icon, le apostaron a ‘Don’t Stop The Party’, lanzamiento arriesgado y pegajoso que es una mezcla entre funk y sonidos urbanos, que transporta a quien lo escucha a los años 70 sin salir del 2020.

‘Hecho en casa’ es el nuevo EP de Soy Emilia, del que se desprende ‘Estallar’ y con el que exponen todos esos sonidos y amigos que de una u otra forma los han hecho evolucionar durante los últimos de 10 años, tiempo en el que saborearon la música Latinoamericana.