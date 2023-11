El ‘influencer’ viajó desde Barranquilla hacia Bogotá para recorrer algunos restaurantes de la capital con el fin de probar cómo es la comida que preparan en una de las ciudades más importantes de Colombia.

(Vea también: Colombiano vende salchipapas en Estados Unidos y gana muy bien ($ 2 millones diarios))

En uno de esos andares, el creador de contenidos aterrizó en un sitio de comidas rápidas, donde se decidió a probar una salchipapa que le llamó la atención en el menú del establecimiento.

“Ciento cuarenta y dos gramos de salchicha angus azul, papas a la francesa y dos tipos de salsas: tomate y ranchera”, mencionó el ‘influencer’ los ingredientes que traía la salchipapa por valor de 20.900 pesos.

A pesar de que los ingredientes le causaron expectativa, la composición del plato que le sirvieron lo desilusionó, ya que no se parecía en nada a lo que comúnmente encuentra en la oferta gastronómica caribeña. Por ejemplo, las salsas van aparte, para servir a gusto, y las mezcla de las salchichas y las papas a la francesa no fue la que esperaba.

Sin embargo, no echó en saco roto los 20.900 pesos que invirtió en el producto y lo devoró tranquilamente, en compañía de algunas personas oriundas de Bogotá que bromearon con la ausencia del popular huevo de codorniz que no puede faltar en las comidas rápidas en la capital.

Acá, las imágenes de la reacción del creador de contenidos:

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, que tiene más de 300.000 seguidores, le pidió opinión a sus adeptos para que evaluaran la salchipapa que le habían servido.

Lee También

“La peor comida es la bogotana, no hay discusión”, “soy rola y nunca pido salchipapas en mi ciudad porque se que no tienen el poder de las de la Costa”, “Iro, 2.000 pesos más y me compro la salchipapa familiar del Éxito, con todos los poderes: salchicha, chorizo, pollo, carne, queso costeño, chongo, lechuga, tártara y salsa de tomate”, “más sabor queda en la jarra del jugo después que la lavo”, fueron varias delas críticas que recibió la preparación.