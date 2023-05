La policía de Berlín anunció este viernes que está investigando al cofundador del grupo Pink Floyd, Roger Waters, por incitación al odio después de lucir un atuendo de estilo nazi en un concierto en la capital alemana.

I'm not a fan of Roger Water's political takes, but this latest controversy feels silly. He's mocking tyranny by playing the bad guy in The Wall. Pink Floyd's The Wall isn't exactly "Pro fascist" propaganda and portraying tyranny doesn't equal promoting tyranny. https://t.co/U0rCWB2yd1

En unas imágenes difundidas en redes sociales puede verse a Waters vestido con un abrigo negro y brazaletes rojos, en un concierto ofrecido el 17 de mayo en la sala Mercedes-Benz Arena de Berlín.

Medios alemanes e israelíes indican también que durante el concierto se vieron inscripciones en letras rojas sobre una pantalla con los nombres de Anna Frank y de Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense del canal Al Jazeera fallecida en una operación israelí en mayo de 2022.

La Cancillería israelí reprochó el miércoles a Waters “haber ensuciado la memoria de Anna Frank y de seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto”.

Waters es un conocido activista propalestino, que en sus conciertos sacó a escena un cerdo hinchable con la estrella de David, y que ha apoyado acciones de boicot a productos israelíes.

All the symbols on Roger Water’s concert pig are of things he sees as destructive and harmful. Oil, arms companies, fascism – and Jews. He could have used an Israeli flag but he chose a Star of David instead. It says everything. pic.twitter.com/J8JODWc740

— Dave Rich (@daverich1) May 25, 2023