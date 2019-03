Esto lo contó Meritano en su cuenta de Twitter y allí agregó que también le dijeron: “Ya no estás en edad para eso” y “estás abriéndole la puerta al diablo”, comentarios que a ella le parecieron unas “idioteces infundadas”.

Además, aseguró que estas palabras la tienen sin cuidado y mostró las piezas compuestas por frases que ahora están grabadas sobre su piel.

La artista se tatuó: “Amor incondicional”, en la parte baja de su espalda; “todo pasa”, en un costado de su cuerpo; y “soltar” en el otro costado.

Este fue el trino en el que comentó lo ocurrido:

Por comentar que me estaba haciendo unos tatuajes, en Instagram, me dijeron cosas como:

Ya no estás en edad para eso.

Estás abriéndole la puerta al diablo.

Te va a volver el cáncer.

Y una cantidad de idioteces infundadas espeluznantes.

Obvio me chupa un huevo

¿y ustedes cómo van?

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) March 5, 2019