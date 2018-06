La película ‘la está rompiendo’ en taquilla y es uno de los planes familiares favoritos por estos días. Sin embargo, la institución especializada recomendó discreción a aquellos que padezcan la mencionada condición.

“Algunos han expresado preocupación por las luces y flashes en la nueva película ‘Los increíbles 2’. Si estás dentro del 3 % de personas que viven con epilepsia fotosensitiva, tal vez quieras ser cauteloso al ver esta cinta”, escribió en Twitter la Fundación de la Epilepsia.

Some have expressed concerns about flashing lights in the new Incredibles 2 movie. If you are among the 3% of people who live with photosensitive epilepsy, you may want to be cautious about seeing this film. About photosensitive epilepsy: https://t.co/CW17vQILSB pic.twitter.com/EZp3De5Ryd

