Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cancer pero no sabía como. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa. Humanidad, corazón y nobleza. Eso eres hija mía. Te amo. ❤️@fundacioncabecitasrapadas #ProudPapi

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on May 30, 2018 at 12:26pm PDT