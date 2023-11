Hernán Orjuela, famoso por presentar en Colombia programas como ‘Bravíssimo’ ‘Sábados Felices’ y ‘Día a Día’, salió del país hace un tiempo con rumbo a los Estados Unidos.

(Vea también: Hernán Orjuela, exconductor de ‘Sábados felices’, se le mide a facetas fuera de televisión)

¿Dónde está Hernán Orjuela?

A través de un video publicado en su cuenta de Tik Tok, el presentador contó dónde está y por qué se fue del país.

“Hay algunas personas en las redes sociales que preguntan, ¿qué es la vida de Hernán Orjuela?, ¿el hombre vive o se murió?, o ¿dónde está?”, inició el video Orjuela.

“Siete años llevo en Estados Unidos, y radicado en la ciudad de Miami […] Estoy haciendo lo que mas me gusta, sigo haciendo televisión con ‘Nuestra tele internacional’, tengo un libro llamado ‘Efecto renovación’, soy académico, dicto unos cursos llamados el ‘Speaker digital’ y actualmente soy el director de una fundación llamada: ‘Colombians USA’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hernán Orjuela / Media talent (@hernanorjuelab)

¿Qué le pasó a Hernán Orjuela, por qué se fue de Colombia?

En el mismo video Hernán dijo: “La gente se pregunta, ¿por qué se fue Hernán de Colombia? Y la verdad se las digo aquí sinceramente“, comentó el presentador.

“Quise darme un salto cuántico. Estaba como ansioso de saber cuál será mi porvenir en Colombia, que quiero tanto, pero que tristemente cuando uno llega a una edad empiezan a decirle a uno chaolín; y no quería que me hicieran eso directamente. Me dije, hay que ir a forjar futuro en este país […] Darle una oportunidad a mis hijos, a mi esposa”, informó el presentador.

Lee También

“Así que señores, les digo estoy vivito y coleando hasta que mi Dios me permita“, indicó Orjuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hernán Orjuela / Media talent (@hernanorjuelab)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.